Beukema è un braccio di ferro senza fine Il club lo lascerà andare ma nessuno sconto

Il braccio di ferro tra Beukema e il Bologna si fa sempre più intenso, con il difensore olandese al centro di una querelle senza fine. Mentre il club aspetta l’ultima mossa del Napoli, il giocatore mostra la sua determinazione, firmando una bandiera azzurra da Riccione. La situazione resta incerta, ma una cosa è certa: il futuro di Beukema rimane tutto da scrivere.

Il braccio di ferro tra il Bologna e Beukema continua: aspettando la mossa decisiva del Napoli, impegnato nell'operazione di uscita di Osimhen. Alla lettera di convocazione per il raduno, è seguita la lista dei convocati da parte del club rossoblù: Beukema c'è. Mossa che segue il video social in cui il difensore olandese, da un centro sportivo di Riccione, dove è impegnato ad allenarsi, firma una bandiera del Napoli a un tifoso (video non postato sul suo profilo instagram), ulteriore gesto di rottura, ma pure di indirizzo per il prossimo futuro da parte dell'olandese, che ieri ha scelto una foto che lo ritrae nello stesso centro sportivo ad allenarsi, raggiunto dall'amico Lewis Ferguson.

