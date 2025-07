DIRETTA | Calciomercato tutte le notizie di sabato 12 luglio LIVE

Resta aggiornato con le ultime novità dal mondo del calciomercato in tempo reale! Sabato 12 luglio porta nuove emozioni e colpi di scena, con tutte le trattative più calde di Serie A e oltre. Da Napoli a Inter, Juventus, Roma, Milan e i grandi club internazionali: Calciomercato.it ti accompagna passo dopo passo nel cuore dell'azione. Non perdere nemmeno un dettaglio sulle mosse dei tuoi beniamini!

In tempo reale, gli aggiornamenti sugli ultimi affari che coinvolgono i grandi club di Serie A e quelli all’estero Su Calciomercato.it, come ogni giorno, seguiremo tutte le ultime notizie su rumors e trattative su Napoli, Inter, Juventus, Roma, Milan, gli altri club del nostro campionato e gli aggiornamenti più importanti all’estero. Victor Osimhen (LaPresse) – Calciomercato.it Il Galatasaray insiste per Osimhen nell’infinita telenovela con il Napoli: nuovi contatti e fumata bianca adesso più vicina per la permanenza in Turchia del centravanti nigeriano. La Juve accoglie il nuovo Dt Modesto e accelera per la conferma sotto la Mole di Conceicao e Kolo Muani. 🔗 Leggi su Calciomercato.it