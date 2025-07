Il campione senza età rinnova con l’A Offlaga

Il campione senza età, Felipe Sodinha, rinnova con l’ASD Atletico Offlaga, portando esperienza e classe in campo. A 36 anni, il suo talento brasiliano dimostra che i piedi non smettono mai di fare la differenza, specialmente quando si gioca con passione e divertimento. La sua presenza promette emozioni e spettacolo nella prossima stagione 2025/2026. Ed è per questo motivo che...

OFFLAGA (Brescia) "La società ASD Atletico Offlaga comunica di aver raggiunto l’accordo con l’attaccante Felipe Sodinha per la prossima stagione 20252026. Auguriamo un grande in bocca al lupo a Felipe!". A 36 anni i piedi possono sempre fare la differenza se non hai proprio una condizione fisica eccellente, e sul talento del fantasista brasiliano c’è poco da discutere. La passione e il divertimento fanno il resto, ed è per questo motivo che l’ex del Brescia (e di molte altre squadre professionistiche) ha deciso di continuare a giocare grazie alla chance offertagli dall’Atletico Offlaga, formazione lombarda di Prima Categoria che gli ha appena rinnovato il contratto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il campione senza età rinnova con l’A. Offlaga

Sodinha non smette: il brasiliano confermato dall'Atletico Offlaga in ... - L'esperienza all'Atletico Offlaga, club che milita in Prima Categoria, dell'attaccante brasiliano Felipe Sodinha prosegue dopo una stagione in cui ha messo a segno sei reti in 13 presenze. Si legge su tuttomercatoweb.com