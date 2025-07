Madalina Hagiu e l’esplosione di Torino | Gianni Zippo? È vero gli chiedevo soldi ma nessuno può giudicare

Un tragico evento scuote Torino: alle prime luci dell’alba, un incendio devastante in via Nizza ha portato alla morte di Jacopo Peretti. Madalina Hagiu, 30 anni, protagonista di questa drammatica vicenda, si confronta con la difficile realtà delle scelte e delle emozioni che hanno portato a questo dramma. La verità emerge tra accuse, colpe e il peso di decisioni che cambiano le vite per sempre. Ma cosa ha spinto Gianni Zippo al gesto estremo?

«Nessuno ha il diritto di giudicarmi per la mia vita privata». Madalina Ionela Hagiu, 30 anni, parla con Repubblica Torino di quanto successo alle 3.10 di lunedì 30 giugno in via Nizza 389. Gianni Zippo ha ammesso ieri di aver appiccato l’incendio nel suo appartamento che ha causato la morte del vicino di casa Jacopo Peretti. Nella memoria consegnata al Gip la guardia giurata ha motivato il suo gesto con la rabbia accumulata per la relazione clandestina con la ragazza che frequentava da 5 anni. E che sarebbe rientrata il giorno stesso dalle vacanze all’ isola d’Elba, dove il fidanzato lavora in un ristorante. 🔗 Leggi su Open.online

Esplosione a Torino è di origine dolosa, l'innesco della guardia giurata per vendicarsi dell'amante Madalina Ionela Hagiu: lei era fuori casa dal fidanzato - Un'esplosione devastante ha sconvolto Torino, lasciando dietro di sé morte e distruzione. L'incidente, avvenuto in via Nizza 389 nel quartiere Lingotto, si è rivelato un atto doloso, forse motivato da vendetta, e non una semplice fuga di gas.

( Massimo Massenzio) «Giovanni ha una simpatia per me. Abbiamo avuto una relazione sentimentale e sessuale. Mi dà un aiuto economico, dei soldi per arrivare a fine mese. E io glieli ho anche restituiti». Madalina Ionela Hagiu ha spiegato così agli inv Vai su Facebook

Madalina Hagiu: “Un mese fa le gomme dell’auto tagliate, io troncavo ma lui era ossessivo” - Parla per la prima volta la donna a cui Zippo ha fatto saltare la casa in via Nizza: “Ho gli incubi tutte le notti e non faccio altro ... Lo riporta torino.repubblica.it

Gianni Zippo ai pm sull'esplosione a Torino: «Volevo solo danneggiare la casa di Madalina. Mi vergogno per la morte di Jacopo» - L'interrogatorio di garanzia della guardia giurata, che ha consegnato un lungo scritto al gip Benedetta Mastri in cui argomenta le ragioni del gesto ... torino.corriere.it scrive