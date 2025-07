Traffico Roma del 12-07-2025 ore 08 | 30

Ben trovati ascoltatori di Luceverde Roma. Oggi, 12 luglio 2025, alle 8:30, la capitale si presenta con un traffico intenso, soprattutto verso le località balneari del Lazio. Strade come Aurelia, Pontina e Via del Mare sono particolarmente congestionate, così come le principali arterie autostradali in direzione Firenze, Napoli, L'Aquila e Teramo. La situazione è aggravata dal fermo dei mezzi pesanti, rendendo necessario pianificare con anticipo gli spostamenti. Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale.

Luceverde Roma ben trovati dalla redazione giornata caratterizzata da traffico intenso in direzione delle località balneari del Lazio quindi su Aurelia Pontina e via del Mare traffico intenso anche lungo principali arterie del territorio in particolare lungo la A1 Firenze Roma Napoli sulla A24 roma-l'aquila-teramo sulla Roma Civitavecchia ad agevolare gli spostamenti contribuisce in questa giornata da bollino rosso il fermo dei mezzi pesanti sull'intera rete viaria Nazionale Salvo i casi autorizzati dalla legge lo stop in vigore dalle 8 alle 16 domenica invece consueto fermo per i mezzi pesanti dalle 7 alle 22 lavori di potatura in Viale Trastevere tra via Dandolo e viale Aurelio Saffi al posto della linea tram 8 previste corse autobus potature anche in viale Aventino tra piazza di Porta Capena e piazza Albania raccomandiamo tutte le attenzioni del caso parliamo di trasporto ferroviario per segnalare che in questo fine sono in corso dei lavori alla nuova stazione Pigneto per questo motivo i treni della linea fl1 Orte Fiumicino aeroporto e della linea fl3 Roma Cesano Viterbo sono soggetti a modifiche che ho al limitazioni tutti i dettagli sul luceverde.

