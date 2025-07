Dal mercato agli infortuni | le idee di Juric per il dopo Retegui

Dal mercato agli infortuni, Juric si prepara a scrivere il futuro dell'Atalanta. Con Retegui pronto a lasciare Bergamo, la squadra nerazzurra cerca un sostituto all'altezza del suo goleador. Quali sono le idee di Juric per rinforzare l’attacco e mantenere alta la competitività ? Scopriamolo insieme, analizzando le possibilità e le strategie che potrebbero cambiare le sorti della prossima stagione.

Con Mateo Retegui pronto ad abbandonare l'Atalanta, i nerazzurri di Juric sono alla ricerca di un nuovo attaccante. Chi potrà sostituire al meglio il capocannoniere della scorsa Serie A? Scopriamolo insieme. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Dal mercato agli infortuni: le idee di Juric per il dopo Retegui

Juric lo ama, 15 milioni e viene via: il dopo Retegui può anche essere low cost - L’Atalanta si prepara a un nuovo capitolo dopo la partenza di Retegui, valutando investimenti oculate e strategie innovative.

