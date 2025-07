Ventimiglia il bambino scomparso in un camping a Latte

Un dramma scuote Ventimiglia: un bimbo di cinque anni, scomparso nel camping di Latte, ha acceso l'allarme in tutta la comunità. Le ricerche, intense e coordinate, vedono coinvolti forze dell’ordine, vigili del fuoco e cittadini volontari, tutti uniti nella speranza di ritrovare presto il piccolo. La sua maglietta bianca e i pantaloncini verdi sono il dettaglio che tutti cercano con ansia, mentre le autorità intensificano gli sforzi per trovare il bambino e riportarlo a casa.

Un bambino di cinque anni, ospite di un camping in località Latte a Ventimiglia (Imperia) è stato dato per scomparso dopo che la sua famiglia non è più riuscito a rintracciarlo. È successo ieri sera. A partecipare alle ricerche del piccolo, che indossa una maglietta bianca e pantaloncini verdi, oltre alle forze dell’ordine e ai vigili del fuoco, sono anche molti cittadini che hanno risposto all’appello di alcuni residenti. Utilizzato anche un drone per sorvolare un rivo limitrofo al camping. Istituita una task force dei vigili del fuoco. Durante la notte è stata controllata la zona attorno al camping con i cani da ricerca, con i Sapr (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) che con visori notturni e termocamere sui droni hanno scansionato la zona e i Tas (Topografia Applicata al Soccorso) stanno riportando sulle mappe tutte le zone già controllate e da controllare. 🔗 Leggi su Open.online

