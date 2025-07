Nuoto paralimpico | la New Team Giano di subbiano ESTALTA i suoi ragazzi che portano a casa risultati di prestigio Feri e Lancini fanno incetta di medaglie ai campionati italiani di Napoli

Il nuoto paralimpico si illumina grazie alla straordinaria performance della New Team Giano di Subbiano, che ha brillato ai campionati italiani di Napoli. I talentuosi atleti Feri e Lancini hanno portato a casa medaglie di prestigio, testimoniando il valore e la dedizione della società. Un traguardo che sottolinea come il talento e la passione possano trasformare ogni sfida in un successo memorabile. La loro storia continua a scrivere pagine di grande orgoglio.

Si è concluso in bellezza il campionato italiano assoluto di Napoli, organizzato dalla Federazione di nuoto paralimpico per la New Team Giano. La società del territorio di Subbiano, che da tempo lavora in vasca con ottimi riscontri, ha portato a casa non solo belle emozioni ma anche e soprattutto risultati di assoluto prestigio. Merito di Andrea Feri, 24 anni, che ha saputo conquistare una medaglia d’oro e tre di bronzo, confermandosi tra i migliori nella categoria S7 nei 50 stile libero, nei 100 dorso e nei 100 stile libero. Molto bene anche Emma Lancini (nella foto con Feri), classe 2007, tra le top nella categoria S6 che è riuscita a imporsi e conquistare due ori nei 50 e 100 stile libero. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Nuoto paralimpico: la New Team Giano di subbiano ESTALTA i suoi ragazzi che portano a casa risultati di prestigio. Feri e Lancini fanno incetta di medaglie ai campionati italiani di Napoli

