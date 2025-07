Dopo Sturno si riparte da Rivisondoli | la squadra cresce il mercato si muove

motivante, che ha rafforzato lo spirito di gruppo e la determinazione. Ora, con il cuore rivolto verso Rivisondoli, la squadra è pronta a ripartire, più forte e motivata che mai, per affrontare una nuova sfida di crescita e successi. Il mercato si muove e il futuro si costruisce passo dopo passo, tra impegno e passione.

Tempo di lettura: 3 minuti Ultimo giorno a Sturno per l' Avellino. Le valigie sono pronte, la testa già rivolta a Rivisondoli. Ma alle spalle restano giorni intensi, pieni, utili. Qui, tra i pini del Castagneto, la fatica è stata la regola, la corsa una costante, i carichi di lavoro pesanti. Eppure, c'è stata anche leggerezza: qualche battuta, un sorriso, la squadra riunita ogni mattina intorno a Raffaele Biancolino per un discorso breve ma sempre sentito. Poi solo lavoro, concentrazione, sudore. La squadra ha risposto bene. Nessun giocatore è apparso in ritardo di condizione. I volti nuovi si sono inseriti in fretta, quelli vecchi hanno fatto da guida.

U.S. Avellino, Sturno e Rivisondoli le mete del precampionato dei lupi - scoperta della nuova sfida sportiva che li attende. Pronti a rivivere emozioni, passione e trionfi, i Lupi si preparano con entusiasmo alle sfide di una stagione tutta da vivere, partendo dalle tappe di avvicinamento a Streano e Rivisondoli.

