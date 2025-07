La Pistoiese cala il tris Gennari Campagna e Rossi

La Pistoiese dà il via a un'estate di grande fermento con l'arrivo di tre colpi pesanti: Gennari, Campagna e Rossi. Questi nuovi innesti, provenienti da stagioni di successo, rafforzano la rosa e alimentano le speranze dei tifosi. Un investimento strategico che promette emozioni e ritorno alla vittoria: il campionato si fa ancora più interessante e ricco di sorprese. Non vediamo l'ora di scoprire come si svilupperà questa avventura!

I colpi pesanti erano attesi e i colpi pesanti sono arrivati. In un pomeriggio, quello di ieri, apparentemente tranquillo, la Pistoiese ha annunciato di aver trovato l'accordo per il tesseramento di Mattia Gennari, Francesco Campagna e Massimiliano Rossi, che saranno ufficializzati nei prossimi giorni. I neo acquisti arrivano da una stagione trionfale: Gennari, centrale difensivo del 1991, ha vinto la Serie D con la maglia della Sambenedettese, Campagna e Rossi, entrambi centrocampisti rispettivamente del 2000 e del 1997, con quella del Forlì. "Siamo molto contenti di aver portato in arancione giocatori di questa caratura – ha detto il direttore sportivo Taibi –.

