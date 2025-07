Basket Serie B - Il presidente Masi ringrazia il tecnico livornese per la salvezza Arriva Armellini Cantini Lorano coach Russo saluta

Con un mix di gratitudine e ambizione, il presidente Masi rivolge un sentito ringraziamento al tecnico Russo per aver guidato la Cantini Lorano Olimpia Legnaia alla salvezza, promettendo un futuro all'insegna di rinforzi e nuovi obiettivi. La stagione si è conclusa con successo, ma il club è già proiettato verso un campionato più competitivo e meno complicato. È il momento di scrivere il prossimo capitolo della nostra storia, con entusiasmo e determinazione.

Conclusa la stagione con la salvezza la Cantini Lorano Olimpia Legnaia del presidente Sergio Masi sta ricomponendo un organico che possa garantirle nel prossimo campionato un cammino meno accidentato. In panchina non ci sarà più Roberto Russo: l’esperto tecnico subentrato a Simone Lilli alla quinta e artefice di un grande finale quando la squadra sembrava essere spacciata. "Lo ringrazio infintamente – confessa Masi -, ne conoscevo a fondo le qualità perché tra l’altro è un amico da oltre 20 anni; la sua presenza è stata fondamentale per ridare serenità ed equilibri a una squadra che dopo un avvio di stagione difficile sembrava aver perso le sue certezze". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net