Baskers ufficializzato un altro rinnovo | il pivot Jonas Bracci firma fino a giugno 2027

I Baskers consolidano il loro roster con una mossa strategica: Jonas Bracci firma un nuovo contratto fino a giugno 2027, rafforzando il legame con un giocatore chiave. Nel cuore del mercato estivo, questa novità testimonia l’ambizione della squadra di puntare in alto e costruire un futuro solido. Il rinnovo di Bracci rappresenta un passo importante verso la continuità e il successo della prossima stagione, lasciando i tifosi entusiasti delle prospettive future.

Nel pieno del fervente mercato estivo, i Bask√©rs calano una carta importante e perfezionano una ulteriore firma nello scacchiere biancorosso, il pivot Jonas Bracci rinnova il proprio contatto e fino a giugno 2027 si lega ad un ambiente che lo ha visto grande protagonista nella passata stagione. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

