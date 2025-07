Adamant, c’è anche Dioli. Il baby di casa rinnova.

L’orizzonte della prossima serie B nazionale si fa sempre più chiaro, con le ultime indiscrezioni che puntano a un’importante riforma territoriale. La proposta di suddividere l’Emilia-Romagna, spostando Ferrara al sud insieme alle squadre imolesi e romagnole, sembra aver conquistato l’accordo della Lega. Con questa rivoluzione geografica, la nuova B1 si prospetta a 38 squadre, promettendo un torneo ancora più avvincente e strategico.

L’ufficialità dovrebbe arrivare all’inizio della prossima settimana, ma intanto l’ipotesi delle ultime ore sembra essere la più accreditata, ovvero quella di spezzare l’ Emilia-Romagna e di portare Ferrara al sud assieme alle imolesi e alle romagnole. Sui gironi della prossima B Nazionale si sta dibattendo in Lega da diverse settimane, e ora sembra che si sia trovato un punto d’incontro: la certezza è che sarà una B1 a 38 squadre, con le rinunce di Npc Rieti, Cassino e Nardò, ed il conseguente ripescaggio della retrocessa Fiorenzuola. Due gironi da 19 squadre, dunque, il che significa un turno di riposo per tutte: forse il male minore, ma la riforma di qualche anno fa comincia a rivelarsi un boomerang visti i costi sempre più alti da sostenere per le società. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net