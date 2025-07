Eccellenza Crocetti | Tolentino sta allestendo una rosa di valore

L’Eccellenza Crocetti di Tolentino si prepara con entusiasmo e determinazione, costruendo una squadra di grande valore per affrontare la nuova stagione. Il direttore sportivo Giorgio Crocetti esprime soddisfazione per il lavoro svolto finora, sottolineando che il team sta perfezionando la rosa per essere competitivo ai nastri di partenza del raduno. Con conferme eccellenti e nuovi arrivi, il Tolentino si appresta a scendere in campo con rinnovata ambizione, pronto a scrivere un capitolo entusiasmante.

"Siamo soddisfatti del lavoro svolto finora perché stiamo allestendo una rosa di assoluto valore che andremo ad ultimare per farci trovare pronti ai nastri di partenza del raduno". È quanto dice Giorgio Crocetti (foto), direttore sportivo del Tolentino, analizzando il mercato. I cremisi finora hanno confermato Tortelli, Badiali, Tomassetti, Moscati, Tizi, Strano e Capezzani, mentre dal mercato sono arrivati il portiere Marricchi, il difensore Romoli, il centrocampista Dolciotti e bomber Iori, vero colpo da novanta. La preparazione dovrebbe iniziare il 24 luglio, nei primi giorni ci saranno test fisici e poi si inizierà il lavoro sul campo in vista del torneo di Eccellenza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Eccellenza. Crocetti: "Tolentino sta allestendo una rosa di valore»

In questa notizia si parla di: crocetti - tolentino - allestendo - rosa

Tolentino: Crocetti conferma la sua permanenza e pianifica la prossima stagione - Giorgio Crocetti, dirigente dei Cremisi, conferma la volontà di continuare e pianificare il futuro. Nonostante la delusione per la sconfitta in finale regionale playoff contro la K Sport, Crocetti sottolinea come siano stati costruiti basi solide per la prossima stagione.

TOLENTINO. Ufficiale: in panchina il ritorno di Paolo Passarini; Tolentino, ora è ufficiale: torna mister Paolo Passarini «I colori cremisi li sento miei»; Tutte le ultime notizie nazionali in tempo reale.

Eccellenza. Crocetti: "Tolentino sta allestendo una rosa di valore» - "Siamo soddisfatti del lavoro svolto finora perché stiamo allestendo una rosa di assoluto valore che andremo ad ultimare per ... Da sport.quotidiano.net

La partita di Giorgio Crocetti, “riparatore” del Tolentino ma ... - Civitanovese non può che essere la partita di Giorgio Crocetti. Lo riporta youtvrs.it