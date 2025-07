Calhanoglu Inter Marotta e Chivu convinti della permanenza del turco | spunta il retroscena sulla telefonata tra il Galatasaray ed Ausilio!

Calhanoglu all’Inter sembra ancora avere un futuro brillante, nonostante le voci di mercato. Marotta e Chivu sono convinti della sua permanenza, mentre spunta un retroscena sulla telefonata tra il Galatasaray e Ausilio che fa sperare i tifosi nerazzurri. La squadra di Milano non ha ricevuto offerte concrete e, con l’avvicinarsi del ritiro, la permanenza di Hakan potrebbe essere confermata a lungo termine. La certezza sulla sua futura maglia potrebbe arrivare a breve.

Calhanoglu Inter, spunta il retroscena sulla telefonata tra il Galatasaray ed Ausilio! La posizione dei nerazzurri per il futuro del turco. Il futuro di Hakan Calhanoglu potrebbe essere ancora legato a Milano. Nonostante le voci su un possibile trasferimento al Galatasaray, il calciomercato Inter non ha ricevuto alcuna offerta concreta per il centrocampista turco. Quando partirà il ritiro, non saranno più valutate proposte per il giocatore. Calhanoglu, quindi, potrebbe rimanere a Milano, a meno che non arrivi un’offerta significativa dalla Turchia. Il retroscena sulla telefonata tra il Galatasaray e Ausilio. 🔗 Leggi su Internews24.com