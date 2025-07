Miramari | Molto competitivi Il nostro segreto è divertirci In attacco c’è Simone Saporetti

La stagione 2025-26 del Forlì è ufficialmente iniziata, segnando un emozionante ritorno in Serie C dopo otto anni di attesa. Tra entusiasmo e determinazione, la squadra si è riunita a Santa Maria Nuova per riprendere il cammino, sostenuta dai volti nuovi e da un clima favorevole. È il momento di scoprire cosa riserva il futuro per questa storica compagine, pronta a scrivere un nuovo capitolo di successi e passione.

Ieri è partita ufficialmente la stagione 2025-26 del Forlì. Quella, tanto attesa, del ritorno in serie C, dopo otto anni consecutivi nel purgatorio della quarta serie. Presso il campo sportivo di Santa Maria Nuova, nel territorio comunale di Bertinoro, la rinnovata truppa ha ripreso a sgobbare facilitata dalla temperatura – per ora – favorevole. Coi volti nuovi, ingaggiati in questo rovente periodo dal diesse Protti, a far conoscenza con chi è stato confermato, e iniziare a preparare al meglio la nuova stagione che avrà l’onore di essere trasmessa per intero dalle telecamere di Sky. Il quartier generale resterà quello di Santa Maria Nuova per circa un mesetto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Miramari: "Molto competitivi. Il nostro segreto è divertirci". In attacco c’è Simone Saporetti

In questa notizia si parla di: miramari - molto - competitivi - nostro

Miramari: Molto competitivi. Il nostro segreto è divertirci. In attacco c’è Simone Saporetti.

Miramari: "Molto competitivi. Il nostro segreto è divertirci". In attacco c’è Simone Saporetti - Quella, tanto attesa, del ritorno in serie C, dopo otto anni consecutivi nel purgatorio della quarta serie. Secondo ilrestodelcarlino.it