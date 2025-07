Da quanto Sinner non batte Alcaraz? Digiuno lungo ma c’è un precedente non ufficiale dominato

Dopo un lungo digiuno, Jannik Sinner non batte più Carlos Alcaraz, spezzando il silenzio in una rivalità che domina il panorama tennistico. Questi due talenti stanno riscrivendo le regole del gioco, consolidando il loro ruolo di figure di riferimento per gli anni a venire. Con il bilancio attuale di 4-8 in favore di Alcaraz, il loro duello promette ancora emozioni incredibili e sorprese da qui al futuro.

Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz, non una rivalità, ma la rivalità attualmente in voga nel tennis mondiale. Sono tanti i momenti che hanno ormai certificato il cambio di scenario, e che stanno consegnando a loro due il ruolo di figure di riferimento della scena attuale almeno per qualche anno, salvi eventuali futuri inserimenti. Al momento il bilancio dei precedenti dice ufficialmente 4-8 per Alcaraz, che ha allungato in maniera significativa nel 2024 e 2025 a causa delle cinque vittorie consecutive in eventi ufficiali: semifinale a Indian Wells, semifinale al Roland Garros e finale a Pechino nel 2024, finale a Roma e finale ancora al Roland Garros nel 2025. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Da quanto Sinner non batte Alcaraz? Digiuno lungo, ma c’è un precedente non ufficiale dominato

ha gi224 vinto Wimbledon sinner e alcaraz, sorprendendo tutti. Questa edizione 2025 si conferma uno dei tornei più imprevedibili del calendario tennistico, con eliminazioni eccellenti e sorprese clamorose già al secondo turno.

