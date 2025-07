Qualiano Na Violenza giovanile Rissa tra ragazzini e violenza inaudita durante la movida

In un malessere crescente che scuote le strade di Qualiano, episodi di violenza giovanile e risse tra adolescenti si moltiplicano, oscurando il volto della movida locale. Recentemente, i Carabinieri hanno denunciato sei giovani, tra cui quattro minorenni, coinvolti in atti inauditi di violenza. La segnalazione di un'aggressione ai danni di un ragazzo di 18 anni ha acceso i riflettori su un fenomeno preoccupante che richiede un'attenzione immediata e concreta.

Carabinieri denunciano 6 giovanissimi, di questi 4 sono minorenni. Un ragazzo di 18 anni di Giugliano in Campania ha denunciato ai Carabinieri della stazione di Qualiano un'aggressione subita lo scorso 29 giugno. L'episodio, avvenuto intorno alle ore 22:30 e diventato virale sui social, è iniziato mentre il ragazzo si trovava in sella al proprio scooter in compagnia di un'amica. Dagli accertamenti dei carabinieri è emerso che il 18enne sarebbe stato ostacolato durante la guida da due individui che procedevano a zig zag su un altro scooter. Dopo un primo litigio verbale – * "negro di m***a appena scendi dallo scooter ti rompo la testa ", così i due avrebbero detto al 18enne*- l'episodio è ulteriormente degenerato nelle ore successive.