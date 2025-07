basket serie b interregionale la mens sana punta a rinnovare la squadra si separano le strade con sabia

La Mens Sana Basketball si prepara a una nuova sfida di rinascita, puntando su un rinnovamento profondamente sentito. Dopo l’addio di Vittorio Tognazzi e Alessio Sabia, che dopo cinque stagioni lascia il team, il club guarda avanti con entusiasmo e determinazione. Alessio ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore della tifoseria, diventando simbolo di dedizione e passione. La squadra è pronta a scrivere un nuovo capitolo, mantenendo viva la sua tradizione di eccellenza e spirito di squadra.

In casa Mens Sana Basketball dopo l'addio di Vittorio Tognazzi, saluta un'altra colonna delle ultime stagioni, ovvero Alessio Sabia (foto) che dopo cinque annate non vestirĂ la maglia biancoverde nella stagione 20252026. "Alessio ha rappresentato per tutti noi un vero e proprio punto di riferimento dentro e fuori dal campo. In maglia biancoverde dalla stagione 202021 Alessio ha giocato e vissuto il nostro palazzetto che per lui è e resterĂ per sempre casa. Grazie di tutto ti aspettiamo a tifare la tua e la nostra Mens Sana dai gradoni del PalaEstra". Così il commosso saluto del club. Poi parola al il presidente Francesco Frati.