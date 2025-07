Calciomercato Pisa spunta l’idea di un grande difensore per potenziare la squadra Ecco l’indiscrezione

Il calciomercato Pisa si accende con una notizia che fa sognare i tifosi: l’ipotesi di un grande colpo in difesa, con l’interesse su Jay Idzes del Venezia. Dopo 34 anni di attesa, i nerazzurri sono determinati a rafforzare la rosa e tornare protagonisti in Serie A. La strategia è chiara: puntare su giocatori di qualità per affrontare al meglio la nuova avventura. E questa indiscrezione potrebbe fare la differenza.

Calciomercato Pisa, pronto un grande colpo offensivo: contatti avviati per Sanabria (Torino). Le ultime - Il Pisa si prepara a dare un forte impulso al proprio attacco con un grande colpo di calciomercato. L'obiettivo della squadra nerazzurra è Antonio Sanabria, attaccante del Torino, per il quale sono già stati avviati i primi contatti.

