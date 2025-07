Beukema momentaneamente in ritiro con il Bologna

Sam Beukema è tra i calciatori convocati da Vincenzo Italiano per il raduno previsto nella giornata di oggi con cena fissata alle ore 20 al centro tecnico "Niccolò Galli". Il difensore, da tempo ad un passo dal Napoli, è stato regolarmente inserito in lista perché l'operazione, pur essendo alle battute finali, non è definita. La base d'intesa è di 32 milioni tra parte fissa e bonus ed i contatti tra le due società sono andati avanti anche nelle ultime ore in attesa della definitiva fumata bianca. Lo scrive "Il Corriere dello Sport" nell'edizione odierna. Beukema raggiungerà poi Castel Volturno.

