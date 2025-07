Forlì punta sull’ex azzurro Aradori Martino | Qualità e pericolosità offensiva

Forlì punta con determinazione su Pietro Aradori, un vero simbolo di qualità e pericolosità offensiva. La sua presenza in campo non è solo un’arma letale, ma anche un messaggio di ambizione e crescita per il team. Con 154 presenze in Nazionale, Aradori si posiziona tra i grandi della storia cestistica italiana, pronto a scrivere nuovi capitoli di successo. E il meglio deve ancora arrivare.

La punta di diamante del mercato forlivese si chiama Pietro Aradori. Con il suo acquisto, diventa il terzo giocatore nella storia della pallacanestro cittadina per numero di presenze in Nazionale: quelle della guardia-ala sono 154 (con 1454 punti), numero che lo colloca alle spalle di Renzo Vecchiato (201) e soprattutto di Renzo Bariviera (209). Aradori batte anche Marco Bonamico che si è fermato a 151. Questo solo per dare un’idea del passato glorioso di un elemento che nei piani di coach Martino partirà dalla panchina e contribuirà con la sua esperienza e con la precisione del tiro da tre. Nato a Brescia il 9 dicembre 1988, Aradori è un nome importate. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Forlì punta sull’ex azzurro Aradori. Martino: "Qualità e pericolosità offensiva"

In questa notizia si parla di: aradori - punta - martino - forlì

Pietro Aradori è un nuovo giocatore del basket Forlì; Forlì, intesa possibile con Pietro Aradori. Super rinforzo dalla panchina per Martino; Forlì, intesa possibile con Pietro Aradori. Super rinforzo dalla panchina per Martino.