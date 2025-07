Avellino il consigliere Giordano | Non cambio partito Vi spiego perché

Nel cuore di Avellino, Nicola Giordano conferma il suo impegno nel Partito Democratico, spiegando le ragioni della sua scelta. In un contesto politico in continua evoluzione, il consigliere di minoranza sottolinea l’importanza di rimanere fedele ai principi e alle dinamiche interne del partito. La sua decisione riflette una volontà di consolidare valori condivisi e di affrontare insieme le sfide future della comunità . Scopriamo insieme cosa lo spinge a restare saldo nella sua posizione.

Nicola Giordano, consigliere comunale di minoranza ad Avellino, ha diffuso una dichiarazione con cui esclude un suo passaggio ad altri partiti. Resta nel Partito Democratico, spiegando le ragioni della sua scelta e puntando l’attenzione sulle dinamiche interne alla formazione politica. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

