Robur arriva Masini | è il primo under Nasce il progetto di mister Bellazzini

Il Siena dà il benvenuto a Matteo Masini, il primo under annunciato da mister Bellazzini, simbolo di un progetto ambizioso e di crescita. Classe 2005, centrocampista con esperienza in Serie D e proveniente dal settore giovanile dell’Empoli, porta entusiasmo e una voglia incessante di migliorarsi. Con questa scelta, il club bianconero dimostra di credere nel talento giovane come pilastro del futuro. Un inizio promettente per un progetto che punta in alto...

Il primo under annunciato dal Siena porta il nome di Matteo Masini (foto). Il classe 2005, ruolo centrocampista, nonostante la giovane età, vanta già due stagioni in Serie D, maturate con la maglia del Follonica Gavorrano, con cui ha collezionato 39 presenze complessive tra campionato e Coppa Italia. "Cresciuto nel settore giovanile dell'Empoli – il messaggio del club bianconero – arriva a Siena con entusiasmo e voglia di continuare il proprio percorso di crescita, mettendo le sue qualità a disposizione della squadra guidata da mister Bellazzini ". L'arrivo di Matteo Masini potrebbe svelare in parte il progetto tecnico del nuovo allenatore della Robur, ovvero dove intenda piazzare le quote.

