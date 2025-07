Addio Spid sarà sostituito dalla Carta di Identità Elettronica Ufficiale

Il futuro digitale dell’Italia si sta evolvendo: il governo ha annunciato ufficialmente la fine di SPID SAR224, sostituito dalla Carta di Identità Elettronica (CIE). Questa decisione segna un passo importante verso una piattaforma più sicura e integrata per i cittadini, semplificando l’accesso ai servizi pubblici. La transizione promette di rendere più immediata e affidabile l’identità digitale del nostro Paese, migliorando la relazione tra cittadini e Pubblica Amministrazione.

Il governo ha ufficializzato l’intenzione di abbandonare gradualmente il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), a vantaggio della Carta d’Identità Elettronica (CIE). La comunicazione è stata confermata dal sottosegretario Alessio Butti il 6 luglio 2025, nel corso di un’audizione presso la Commissione parlamentare per la semplificazione, durante l’indagine conoscitiva sulla digitalizzazione dei rapporti tra cittadini e Pubblica Amministrazione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

