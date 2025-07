Falsi documenti agli immigrati fino a 5mila euro per una pratica | l’operazione tocca anche la Toscana

Un’operazione senza precedenti smaschera un giro di falsi documenti che, fino a 5mila euro, permettevano agli immigrati di entrare illegalmente in Italia. La maxi indagine della polizia toscana e umbra ha portato all’arresto di nove ricercati e al sequestro di numerosi falsi certificati. Questo inquietante fenomeno mette in luce le sfide crescenti per la sicurezza e l’immigrazione nel nostro paese, evidenziando l’importanza di un sistema più rigoroso e vigilante.

Roma, 12 luglio 2025 – Fino a 5mila euro per documenti falsi che consentivano agli stranieri di entrare 'legalmente' in Italia. E' quanto emerge da una maxi operazione della polizia che coinvolge anche alcune province della Toscana e dell'Umbria. In totale sono stati controllati 1317 stranieri e 167 imprese, con 9 arresti di altrettanti ricercati per reati a vario titolo. L'indagine ha consentito di accertare l'utilizzo di falsi documenti per le procedure di ingresso disciplinate dal cosiddetto decreto flussi, allegando alle istanze di ingresso falsi contratti di lavoro o false attestazioni di soggiorno, oppure l'offerta di servizi di intermediazione illecita.

