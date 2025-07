Auto in fiamme nella notte a Montemiletto | esclusa l’ipotesi dolosa

Un incendio scoppiato nella notte a Montemiletto ha distrutto un’auto parcheggiata in via Antonio Sarro, lasciando i residenti senza parole. Fortunatamente, le indagini escludono ipotesi dolose, suggerendo cause accidentali o meccaniche. I Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano sono intervenuti prontamente per accertare l’accaduto e garantire la sicurezza della comunità. La vicenda ricorda quanto sia importante mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza urbana.

Questa notte, in via Antonio Sarro, a Montemiletto, i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano sono intervenuti a seguito della segnalazione dell’incendio di un’autovettura parcheggiata su suolo pubblico. Le fiamme notate da un residente Un condomino dello stabile adiacente ha notato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: fiamme - notte - montemiletto - auto

