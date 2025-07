Lucca è il prescelto del Napoli si ragiona con l’Udinese su 35 milioni bonus compresi CorSport

Il mercato del Napoli si infiamma: tra trattative intricate e tempi stretti, i partenopei puntano su Lorenzo Lucca dell’Udinese come alternativa rapida a Darwin Nunez. Con l’obiettivo di rafforzare l’attacco prima della partenza per Dimaro, la società campana accelera per assicurarsi il centravanti, pronto a diventare il vice di Romelu Lukaku. La sfida è aperta: il futuro di Lucca potrebbe cambiare le carte in tavola del calcio italiano.

Prima del ritiro e la partenza per Dimaro la settimana prossima, il Napoli vorrebbe riuscire a chiudere anche per il centravanti vice di Romelu Lukaku. E poiché per Darwin Nunez la trattativa con il Liverpool (ma anche col giocatore) sembra lunga e tortuosa, gli azzurri hanno deciso vie più rapide scegliendo Lorenzo Lucca dell’Udinese. Lucca è una strada più rapida per il Napoli rispetto a Nunez. Il Corriere dello Sport scrive con Fabio Mandarini: Il Napoli è sicuro che Darwin Nunez e Lorenzo Lucca sarebbero entrambi pronti a giocare con i campioni d’Italia. I due centravanti finiti in cima al listone di Conte e Manna per rinforzare la coppia con Lukaku hanno aperto senza remore, ma le storie sono molto differenti nei rispettivi contorni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Lucca è il prescelto del Napoli, si ragiona con l’Udinese su 35 milioni bonus compresi (CorSport)

