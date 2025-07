successo alla nottura di capanne primo posto per giacomo bellillo

Quasi 300 appassionati si sono sfidati nella suggestiva Notturna di Capanne, un evento di grande prestigio inserito nel calendario Nazionale Fidal. La corsa è stata caratterizzata da tempi incredibili, con Giacomo Bellillo che ha conquistato il primo posto in 14’54”, eguagliando il record regionale umbro condiviso con Omar Fiki. Un risultato che sottolinea l’eccellenza del podismo locale, lasciando però spazio a un pizzico di attesa per il ritorno del folignate di adozione.

Quasi 300 podisti si sono presentati ai nastri di partenza della " Notturna di Capanne ", quest’anno inserita nel calendario Nazionale Fidal e quindi con i tempi di ciascun arrivato che andranno in graduatoria. E che tempi, addirittura, il vincitore, Giacomo Bellillo, con 14’54” ha eguagliato il record regionale umbro che quindi ora condivide con il suo rivale storico Omar Fiki. Peccato l’assenza del folignate di adozione, perchĂ©, fra i due ci sarebbe stata lotta fin sul palo, visto che quest’anno si sono giocati la leadership Nazionale sia in campestre che in pista. Ma lotta comunque c’è stata, visto che il 2°, il burundiano Luis Intunzinzi, ha condotto sempre la gara per cedere poi soltanto alla fine: 6” il distacco tra i primi due. 🔗 Leggi su Lanazione.it