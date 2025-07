Tomei definito organigramma e staff tecnico

Dopo aver svelato il volto del nuovo allenatore Francesco Tomei, l'Ascoli si concentra ora sulla composizione del suo staff tecnico. Con trasparenza e attenzione ai dettagli, la società ha ufficializzato i nomi che formeranno l’organigramma sportivo per la prossima stagione. Alla guida dell’area tecnica, il direttore sportivo Matteo Patti avrà il ruolo centrale: il segretario sportivo sarà il prossimo tassello di questa squadra di successo, consolidando un progetto ambizioso e ben strutturato.

Sciolte le riserve sul team che andrà ad assistere il nuovo allenatore bianconero Francesco Tomei. L’ Ascoli, dopo aver presentato il suo timoniere, nelle ultime ore ha provveduto a rendere noti i nomi che andranno a comporre l’ organigramma sportivo per l’ormai imminente stagione. Il coordinamento di tutta l’area tecnica, come ben sappiamo, sarà contraddistinto dall’operato del direttore sportivo Matteo Patti. Il segretario sportivo sarà il riconfermato Mirko Evangelista. Al fianco del tecnico pescarese ci sarà Giuseppe Agostinone nei panni di vice. Un nome indirettamente già molto noto alla piazza visto che, nel corso della sua carriera di giocatore, in più di una circostanza fu accostato al Picchio in sede di mercato senza però mai arrivare sotto le cento torri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Tomei, definito organigramma e staff tecnico

