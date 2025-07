Pontedera Ufficializzato l’arrivo di Milazzo

Pontedera dà il benvenuto a Milazzo, segnando un nuovo capitolo per la squadra granata. Tuttavia, il futuro avversario in campionato rimane ancora avvolto nel mistero, con la conferma definitiva che arriverà solo dopo l'inizio del ritiro il 18 luglio. In attesa di scoprire chi affronterà i nostri colori, le società interessate alla Serie C devono ancora presentare la domanda: il countdown è iniziato!

Il Pontedera conoscerà ufficialmente il nome dei prossimi avversari in campionato soltanto dopo aver iniziato il ritiro. Come noto la squadra granata comincerà il vernissage della stagione 2025-26 venerdì prossimo 18 luglio, ma proprio alle 14 di quel giorno scade il termine per presentare la domanda di ammissione alla prossima Serie C da parte delle squadre inserite nella graduatoria di quelle ripescate o riammesse. Le società interessate che hanno disputato il campionato di Serie D 2024-25 devono corredare la domanda di un contributo a fondo perduto di 300mila euro con assegno circolare intestato alla Figc, quindi la stessa Figc e la Lega Serie C hanno tempo fino al 22 luglio per effettuare una valutazione della documentazione e della solidità economica dei club richiedenti.

