Alessandro Di Somma | Le nuove regole rendono la pallanuoto più divertente Cinque favorite per il Mondiale

Alessandro Di Somma, ex giocatore e ora direttore sportivo del Quinto, rivela come le nuove regole rendano la pallanuoto ancora più entusiasmante, con cinque favoriti per il prossimo mondiale. Dopo oltre 15 stagioni in Serie A, ha deciso di cambiare ruolo, portando tutta la sua esperienza nel mondo del settore. Un'intervista ricca di emozioni e riflessioni che ci proietta verso un futuro ricco di sfide e successi.

Dopo oltre 15 stagioni in Serie A, Alessandro Di Somma ha detto addio alla pallanuoto agonistica passando dal ruolo di giocatore a quello di direttore sportivo del Quinto in vista della prossima stagione. Il fratello maggiore di Edoardo, grande protagonista del Settebello ormai pronto a disputare i Mondiali di Singapore, è stato ospite dell’ultimo appuntamento di OA Focus ripercorrendo le ultime tappe della sua carriera e proiettandosi alla nuova avventura dirigenziale. “ La qualificazione per l’Eurocup è stata storica e bellissima. Io avevo già in testa di essere a fine carriera, ma ho voluto fare quest’ultimo anno per giocare in Europa e chiudere assaporando di nuovo quel palcoscenico che era così importante per me. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Alessandro Di Somma: “Le nuove regole rendono la pallanuoto più divertente. Cinque favorite per il Mondiale”

