Fuochi d' artificio per Sant' Apollinare la ' corsa' del Comune per confermare lo show | Mancano ultime autorizzazioni

Ravenna si appresta a celebrare Sant'Apollinare, tra l’entusiasmo di stabilimenti balneari e locali in fermento. Tuttavia, il grande momento dei fuochi d’artificio, simbolo di festa e tradizione, resta ancora in sospeso: manca l’ultima autorizzazione ufficiale. La città aspetta con trepidazione la conferma che trasformerà questa notte in un ricordo indimenticabile. Rimanete sintonizzati: il gran finale potrebbe essere imminente.

Ravenna è ormai pronta a festeggiare Sant'Apollinare, con stabilimenti balneari e locali in fermento per la serata che precede il giorno del patrono cittadino. Ma sul grande evento resta ancora un dubbio: i fuochi d'artificio ci saranno oppure no? Manca infatti ancora una conferma ufficiale. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: fuochi - artificio - sant - apollinare

Ipotesi festa scudetto, a Napoli strade chiuse e divieto fuochi d’artificio domenica 18: ordine della Questura - In vista di una possibile festa scudetto, la Questura di Napoli ha emesso ordini restrittivi per garantire la sicurezza.

Festa della SS. Trinità 2025 Un sentito grazie a tutti coloro che hanno partecipato e contribuito anche quest’anno alla riuscita della nostra amata festa della Santissima Trinità. Un ringraziamento speciale va alla Proloco Fara San Martino, al Comitato Festa Vai su Facebook

Fuochi d'artificio per Sant'Apollinare, la 'corsa' del Comune per confermare lo show: Mancano ultime autorizzazioni; Fuochi d’artificio per Apollinare; Fuochi di Sant’Apollinare: lunedì 22 luglio dalle 23.30 lo spettacolo pirotecnico da vari punti della costa ravennate.

Sant'Apollinare fuochi d'artificio: dove vederli a Ravenna il 22 luglio - Tornano i fuochi d'artificio dedicati al patrono della città: venerdì 22 luglio, a partire dalle 23. Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Sant’Apollinare, fuochi e preghiere. Spettacolo pirotecnico sul ... - MSN - In tanti si sono ritrovati con il naso all’insu lunedì sera per ammirare i fuochi d’artificio, organizzati in occasione delle celebrazioni del patrono di Ravenna, Sant’Apollinare. msn.com scrive