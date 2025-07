Ndoye ha l’accordo con il Napoli sull’ingaggio | il Bologna ha abbassato la richiesta a 40 milioni Sky

Il mercato estivo si infiamma con il Napoli pronto a chiudere un colpo importante sulla fascia sinistra. Dopo aver già assicurato Noa Lang, i partenopei puntano forte su Dan Ndoye del Bologna, con cui sembra ormai essere tutto fatto per l’accordo sull’ingaggio. La trattativa si sblocca, e il prezzo richiesto dai felsinei si è ridotto a 40 milioni. Non resta che attendere gli ultimi dettagli prima di ufficializzare l’affare.

Il Napoli sta provando a chiudere il secondo esterno sulla fascia sinistra dopo Noa Lang. Il preferito resta Dan Ndoye del Bologna, su cui i rossoblĂą hanno sempre fatto resistenza chiedendo un prezzo elevato; ma ora sembra che la trattativa si stia sbloccando e che lo svizzero abbia giĂ trovato l’accordo con gli azzurri per l’ingaggio. Il Bologna ha abbassato la richiesta per Ndoye da 45 a 40 milioni. Secondo quanto riportato da Sky Sport: Non solo Noa Lang: il Napoli continua a portare avanti la pista Dan Ndoye. Il club ha trovato l’accordo con l’entourage del giocatore sull’ingaggio. Ora gli azzurri lavoreranno per spingere con il Bologna per trovare l’intesa totale sul cartellino. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Ndoye ha l’accordo con il Napoli sull’ingaggio: il Bologna ha abbassato la richiesta a 40 milioni (Sky)

