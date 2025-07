Nuovi monitor per la Medicina interna dell’ospedale La Gruccia

Arezzo si arricchisce di tecnologie all’avanguardia grazie alla generosa donazione di Moretti Spa, che ha regalato due moderni monitor multiparametrici al reparto di Medicina interna dell’Ospedale La Gruccia. Questa importante iniziativa mira a migliorare l’assistenza ai pazienti e a supportare il personale medico con strumenti di ultima generazione. Un passo avanti verso un futuro sanitario più efficiente e innovativo, perché la salute merita il massimo.

Arezzo, 12 luglio 2025 – La Moretti Spa di Caviglia dona due monitor multiparametrici per la Medicina interna dell’Ospedale Santa Maria alla Gruccia. Due monitor multiparametrici sono stati donati stamattina al reparto di Medicina interna dell’Ospedale Santa Maria alla Gruccia di Montevarchi da parte della ditta Moretti Spa di Cavriglia, produttrice di dispositivi medici, prodotti sanitari e homecare. I due monitor saranno impiegati per il monitoraggio dei pazienti del reparto e, come afferma afferma il Direttore della U.O.C. Medicina interna Dottor Antonio Mancini, “saranno di grande supporto nella gestione del paziente instabile, ricoverato in area high-care della Medicina interna. 🔗 Leggi su Lanazione.it