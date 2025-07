Dormire male ci rende più vulnerabili alle fake news? Il sonno come alleato del pensiero critico

un riposo di qualità. Quando il sonno manca o è disturbato, le nostre difese mentali si indeboliscono, rendendoci più vulnerabili alle fake news e alle teorie del complotto. È fondamentale capire come il sonno influenzi il nostro pensiero critico, perché un cervello riposato è la prima barriera contro l'informazione falsa. Investire nel sonno non è solo un gesto di benessere, ma un atto di tutela della nostra mente e della nostra autonomia di giudizio.

Pare che il sonno non sia solo riposo. È anche filtro cognitivo, barriera critica, carburante per il pensiero analitico. E quando questa barriera si abbassa, siamo molto più esposti. anche alle teorie del complotto. È una questione seria, supportata da studi concreti. E vale la pena approfondirla. Il sonno influisce sulla nostra capacità di ragionare. E lo fa in modo profondo. Il nostro cervello, per funzionare davvero bene, ha bisogno di rigenerarsi. E lo fa durante il sonno. Il sistema limbico – che governa le emozioni – risente moltissimo della deprivazione di sonno. Quando lui è fuori fase, anche la corteccia prefrontale ( la sede della razionalità ) comincia a barcollare. 🔗 Leggi su Lifeandnews.it