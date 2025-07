Switch 2 a rischio ban | la verità dietro i giochi usati che bloccano le console

La Nintendo Switch 2 sta vivendo un'ombra inquietante: il rischio di ban improvvisi per chi utilizza giochi usati. Sono molte le segnalazioni di console bloccate dopo aver inserito cartucce provenienti da Switch 1, creando tensione tra i fan. La scelta di Nintendo di sospendere la vendita di Game Voucher alimenta ulteriormente le preoccupazioni. Quali saranno le conseguenze di questa situazione e come proteggersi? Scopriamolo insieme.

Sta emergendo un problema preoccupante per i possessori della nuova Nintendo Switch 2: diversi utenti hanno segnalato il ban improvviso della console dopo aver inserito una cartuccia usata originariamente pensata per Switch 1. Non si tratta di casi isolati: la situazione sta alimentando una crescente inquietudine tra chi acquista, scambia o prende in prestito giochi fisici. Hai già saputo che Nintendo ha interrotto la vendita di Game Voucher su Switch? Nintendo denuncia – Gamerbrain.net Il ban arriva senza preavviso. Il meccanismo che sta colpendo gli utenti è tanto implacabile quanto silenzioso.

