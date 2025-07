Grande festa al torneo di Porotto Contiliano protagonista assoluto Il Trofeo Novi lo vince il Punto G

Grande successo per la serata conclusiva del Trofeo Novi, il torneo di calcio a 7 organizzato dalla X Martiri che ha visto vincitrice la squadra di Punto G, capace di battere in finale 4-3 gli avversari di 412. Nell’ultimo atto la squadra capitanata dall’ex spallino Nicolò Contiliano, premiato come Mvp del torneo, è riuscita a ribaltare lo svantaggio iniziale sull’1-2, portandosi sul 4-2 grazie alle reti di Cattozzo e tenendo a bada i tentativi di rimonta degli avversari, comunque bravi a crederci fino alla fine. Per Punto G, formazione che tra le sue fila poteva contare anche sul portiere Meneghetti e sull’attaccante Pierfederici, si tratta della prima affermazione nella storia del torneo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Grande festa al torneo di Porotto. Contiliano protagonista assoluto. Il Trofeo Novi lo vince il Punto G

