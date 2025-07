Basket donne | Olbis e Mariella premiate con la Turrita d’argento Andrè e Santucci | | Emozione infinita

Un momento di emozione e orgoglio che rimarrà indelebile nella memoria del basket femminile italiano: Olbis Andrè e Mariella Santucci, protagoniste di trent'anni di passione, dedizione e successi, sono state insignite della Turrita d’Argento. Questo prestigioso riconoscimento celebra non solo il bronzo conquistato agli Europei, ma anche il percorso di sacrifici e vittorie che le ha portate sul podio dopo tre decenni. Un tributo meritato per le nostre campionesse, simbolo di tenacia e determinazione.

Un premio per il bronzo ottenuto agli Europei, giocati nella prima parte a Bologna e terminati in Grecia, ma anche per i tanti anni di sacrificio, vittorie e sconfitte, gioie e delusioni. Olbis Andrè e Mariella Santucci, ieri sono state insignite del prestigioso riconoscimento della Turrita d’Argento. Le due azzurre, che hanno contribuito a riportate l’Italia sul podio dopo 30 anni, sono state premiate dal sindaco Matteo Lepore e dall’assessora Roberta Li Calzi, presente anche la vicesindaca Emily Clancy. Alla cerimonia non potevano mancare amici e parenti: genitori e fratelli e sorelle di Andrè, e quelli Santucci, con papà Marco, mamma, le sorelle e nonna Maria Gabriella per tutti Mariella, che non si è persa una partita al PalaDozza e che non poteva di mancare alla premiazione della nipote. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket donne: Olbis e Mariella premiate con la Turrita d’argento. Andrè e Santucci:: "Emozione infinita»

