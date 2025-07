Charles Atamah pronto al debutto

E’ tutto pronto per il debutto di Charles Atamah all’Europeo Under 20 di basket, in programma da oggi fino al 20 luglio a Heraklion (Creta). Il cestista pratese disputerà in giornata la prima partita della competizione: alle 14.30 va in scena il match fra Italia e Belgio. Dopodiché, i ragazzi guidati dal commissario tecnico Alessandro Rossi sfideranno la Germania domani alle 12 e l’Ucraina lunedì alle 19.30, con l’obiettivo di superare la fase a gironi e di accedere a quella a eliminazione diretta. Per il classe 2006 non si tratterà della prima esperienza in un Europeo. Già, perché allo scorsa manifestazione continentale dedicata alla categoria Under 18 e conclusa dagli azzurrini al nono posto, viaggiò a una media di 6,4 punti (con un massimo di 16 contro la Danimarca) e 4,3 rimbalzi in 16,2 minuti di utilizzo a partita. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Charles Atamah pronto al debutto

