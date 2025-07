Red Dead Redemption 2 arriva su Switch 2 PS5 e Xbox Series?

Sei pronto a rivivere le avventure epiche del selvaggio West su nuove piattaforme? Rockstar Games potrebbe presto riportare in auge Red Dead Redemption 2, con versioni next-gen per PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2. Gli indizi si fanno sempre più concreti, e l’attesa per l’annuncio ufficiale si fa febbrile. La rivoluzione a cavallo sta per arrivare—rimani sintonizzato!

Rockstar Games sarebbe sul punto di riportare in auge uno dei suoi titoli più amati, con una versione next-gen di Red Dead Redemption 2 destinata a PlayStation 5, Xbox Series XS e Nintendo Switch 2. Gli indizi si fanno sempre più consistenti, e l’annuncio ufficiale potrebbe essere imminente. Red Dead Redemption 2 – Gamerbrain.net Il sito Rockstar si aggiorna e svela un possibile upgrade. Nelle ultime ore, gli utenti più attenti hanno notato un aggiornamento sospetto sul sito ufficiale di supporto di Rockstar Games. È infatti comparsa una nuova sezione dedicata alla migrazione online dei dati di gioco, un’opzione normalmente associata ai passaggi generazionali tra console. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - Red Dead Redemption 2 arriva su Switch 2, PS5 e Xbox Series?

GTA 5 ha realizzato vendite vendite eccellenti nell’ultimo trimestre, Red Dead Redemption 2 continua a vendere - ...registrato performance straordinarie, dimostrando la loro longeva attrattiva. Con vendite eccellenti nell'ultimo trimestre, GTA 5 continua a dominare il mercato, mentre Red Dead Redemption 2 mantiene una solida quota di mercato.

