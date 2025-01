Lanazione.it - Allarme sull’Arsenale. L’appello dell’ex direttore: “Carenza di manutenzione e personale insufficiente”

La Spezia, 23 gennaio 2025 – Del progetto per “l’Arsenale del futuro” lanciato oltre un anno fa dal ministro della difesa Guido Crosetto, oggi non c’è ancora traccia, e neppure l’edificio 62, quello tirato a lucido con vernici bianche e splendenti per l’occasione, riesce a coprire un contesto di manutenzioni assenti ed edifici transennati in attesa di ’cure’ sparsi all’interno della base navale. Così, accade che la cerimonia di avvicendamento alla guida dell’Arsenale militare della Spezia, tra iluscente Giuseppe Scorsone e quello entrante Enrico Olivo, diventi anche un messaggio ai ’piani alti’ del ministero. La richiesta? Investimenti e. Scorsone, nell’elogiare tutto ilper i risultati ottenuti nel corso della sua direzione – primi fra tutti, laeffettuata sul Vespucci nel cantiere di La Plata dalle maestranze spezzine sotto la guida arsenalizia, e ladei cannoni del Caio Duilio, diventati poi famosi per l’abbattimento dei droni Houthi in mar Rosso – non ci gira attorno.