Iltempo.it - Al Quarticciolo il palazzo occupato dagli attivisti anti Meloni non ha le utenze di luce e acqua

Leggi su Iltempo.it

Circa quaranta famiglie abitano dentro la ex questura di via Ostuni, al, e sul ballatoio deldi proprietà dell'Ater di Roma,abusivamente dalla fine degli anni '90, gliorganizzano persino un doposcuola. Le luci erano accese anche sabato scorso, quando centri sociali, comitati e alcune associazioni di zona hanno protestato contro l'applicazione del modello Caivano al, decisa dal Governocon un decreto per cercare di strappare il quartiere alla criminalità. Eppure, come Il Tempo ha potuto verificare, ai civici 7 e 9 dell'edificionon risultano esserciattive, né per l'elettricità né per l'. Senza un punto di distribuzione i rubinetti dovrebbero restare a secco e le lampadine spente. Così anche frigoriferi ed elettrodomestici, cosa che renderebbe praticamente impossibile vivere in quei locali o utilizzarli dopo il tramonto, se non a lume di candela.