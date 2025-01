Zonawrestling.net - WWE: Bayley e Giulia si alleano contro Roxanne Perez e Cora Jade

Il ritorno di Bayley a NXTDurante l’episodio del 21 gennaio di NXT, Bayley è stata accolta dai cori “Welcome Home” del pubblico. L’ex campionessa ha confermato che NXT è la sua casa, spiegando di aver tentato di parlare con Roxanne Perez la scorsa settimana perché tiene alla divisione femminile del brand, ricevendo però solo uno schiaffo in faccia.Lo scontro verbaleLa campionessa di NXT Giulia è intervenuta esprimendo il suo rispetto per Bayley, rivelando che, arrivando dal Giappone, uno dei suoi obiettivi era proprio incontrare l’ex Role Model. “Roxanne potrebbe non guardare a te come esempio, ma io lo faccio. Spero di portare questo titolo con lo stesso onore e amore per NXT che hai dimostrato tu”, ha dichiarato Giulia.L’interruzione di Perez eha acceso gli animi.