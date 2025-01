Ilrestodelcarlino.it - "Viavai nel palazzo da demolire". I residenti temono nuovi bivacchi

Ilè inagibile e dovrebbe essere off-limits per tutti. Ma da qualche tempo registra un discreto, che non è passato inosservato aidella zona. Ilin questione è quello in via Zorli, ai margini del più grande cantiere della ricostruzione post terremoto, che sarà demolito nelle prossime settimane. Si tratta dell’ultimo edificio rimasto in piedi, dopo che gli altri ottoni lesionati dal sisma sono stati abbattuti. Ebbene, nella porzione destra dell’edificio è stato registrato un certo movimento, e negli ultimi giorni sono stati notati degli uomini in due appartamenti al terzo e al quarto piano, e delle luci accese. Già nei mesi scorsi era stata allertata la polizia locale, che era intervenuta rinvenendo dei resti di: dei senzatetto avevano trovato rifugio nell’edificio, incuranti dei pericoli legati all’inagibilità dello stabile.