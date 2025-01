Lapresse.it - Usa, follow automatico a Trump. Instagram replica: “Così se seguivate POTUS”

Diversi utenti di Facebook estanno riferendo nelle ultime ore, dopo l’inauguration day di Donald, di essersi trovati a sorpresa a ‘seguire’ automaticamente gli account del presidente Usa, del suo vice JD Vance e della first lady Melania. La motivazione potrebbe avere a che fare con il fatto che questi utenti in precedenza seguivano gli account ufficiali del governo Usa con l’amministrazione Biden. Non tutti gli utenti, tuttavia, sono soddisfatti da questa spiegazione. A fornire delucidazioni è stato in un post su Threads il portavoce di Meta, Andy Stone: ha spiegato che gli account ufficiali di(cioè President of United States), nonché del vice presidente Usa e della first lady, sono gestiti dalla Casa Bianca e “cambiano quando cambia l’occupante della Casa Bianca”.