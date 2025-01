Lapresse.it - Ucraina, Trump a Putin: “Subito fine guerra o imporrò sanzioni”

Donaldminaccia nuovecontro la Russia, se Vladimirnon accetterà di mettereallain. “Non cerco di fare del male alla Russia. Amo il popolo russo e ho sempre avuto un ottimo rapporto con il presidente, e questo nonostante la bufala della sinistra radicale Russia, Russia, Russia. Non dobbiamo mai dimenticare che la Russia ci ha aiutato a vincere la secondamondiale, perdendo quasi 60.000.000 di vite”, affermain un lungo post su Truth. “Detto questo – prosegue – farò alla Russia, la cui economia sta fallendo, e al presidente, un grande favore. Mettetevi d’accordo ora e fermate questa ridicola! Non farà che peggiorare“, afferma il presidente Usa. “Se non facciamo un ‘accordo’, e presto, non avrò altra scelta che imporre alti livelli di tasse, tariffe esu qualsiasi cosa venga venduta dalla Russia agli Stati Uniti e a vari altri Paesi”, minaccia