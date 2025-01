Amica.it - Suri Cruise e la sorpresa a mamma Katie Holmes, a teatro

A guardarla senza troppa attenzione, con i capelli scuri raccolti sopra la testa e il piumino verde salvia potrebbe tranquillamente essere scambiata per la madre:nei giorni scorsi è tornata a New York, e lo ha fatto proprio per supportarenel suo ultimo spettacolo a Broadway.Visita aperL’attrice 46enne è infatti una dei protagonisti di Our Town, commedia in scena al Bartholomew Theatre sino al 19 gennaio, eè tornata da Pittsburgh, in Pennsylvania, dove frequenta la Carnegie Mellon University, per assistere alla serata finale. Unaper la, cui è legatissima:aveva voluto esserle vicino anche al debutto, lo scorso ottobre, dimostrandole stima, supporto e affetto per la nuova avventura a Broadway. GUARDA LE FOTO: acconciature capellie figlia in pendant, dal canto suo, l’aveva accompagnata a Pittsburgh per il primo giorno di università: «Sono orgogliosa di mia figlia.