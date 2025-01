Sport.quotidiano.net - Sassuolo, che match point al ’Picco’. Lo Spezia terzo può già finire a -13

di Lorenzo LonghiLoha annunciato, ieri, il sold out della curva Ferrovia: arrivati a martedì, i tagliandi disponibili per il settore più caldo dello stadio dei liguri – la curva può ospitare 4mila persone – sono già andati polverizzati, e basta questo per capire l’ambiente nel quale ilsi troverà a giocare venerdì sera. Il Picco sarà pieno, o quasi, perché in casa bianconera tutti sanno bene che Grosso e i suoi hanno in mano ilball.ball virtuale finché si vuole, perché a gennaio l’aritmetica non esiste e non può esistere, ma la sfida tra una prima in classifica che viaggia a passo spedito e una terza che si trova a meno 10 (e oggi è anche a -5 dal Pisa secondo, che a propria volta domenica ospiterà la Salernitana) vale inevitabilmente doppio per chi sta dietro.