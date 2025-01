Anteprima24.it - San Nicola Manfredi, in piazza il “Villaggio della Salute” per una domenica dedicata alla prevenzione

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoL’Asdim (Associazione Diabetici Italia Meridionale) di Benevento, in collaborazione con l’Amministrazione comunale retta dal sindaco Arturo Vernillo, e la Protezione Civile di Benevento guidata da Aniello Petito, scende incon il “” a San. Ad annunciarlo è Annio Rossi, Presidente Asdim.L’appuntamento per la giornataè quindi perprossima, dalle ore 8 alle ore 13, inRoma a Sandove all’internotensostruttura allestita dProtezione Civile verranno effettuate visite cardiologiche, visite per la nutrizione e per la postura. L'articolo San, inil “” per unaproviene da Anteprima24.